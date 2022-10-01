В окупованому Криму спалахнула масштабна пожежа на аеродромі Бельбек

У суботу, 1 жовтня, на військовому аеродромі «Бельбек», що біля Севастополя на півдні окупованогоКриму, пролунали вибухи.

На фото та відео, які місцеві мешканці оприлюднюють в соцмережах, видно, що поблизу аепорорта підіймається густий чорний дим і чутно звуки потужних вибухів. Що стало причиною вибухів наразі невідомо. Представники української влади чи ЗСУ інформацію наразі не коментували.

Натомість, місцева окупаційна «влада» повідомляє, що на аеродромі сталася «позаштатна ситуація». Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що нібито при посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги й загорівся. Він запевняє, що на місці працюють пожежники.

Аеродром «Бельбек» є однією з головних військових баз у Криму. Станом на кінцесь серпня там перебували близько 32 винищувачів, серед яких Су-27, а також кілька Су-35С і МіГ-31БМ.

18 серпня на аеродромі вже лунали вибухи. Тоді окупанти заявляли, що російські сили ППО збили безпілотний літальний апарат.