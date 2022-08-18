Понад 40 одиниць винищувальної авіації перебували на військовому аеродромі Бельбек у Севастополі на момент вибухів

Ввечері у четвер, 18 серпня, на військовому аеродромі «Бельбек», що біля Севастополя в окупованому Криму, пролунали вибухи.

Повідомлення про вибухи на аеродромі почали з’являтися близько 22:10. В різних севастопольських чатах та Telegram-каналах користувачі повідомляли про те, що чули вибухи.

Як пише Telegram-канал «Кримський вітер», кілька жителів Севастополя та розташованого поряд з містом Бахчисарайського району розповіли про «звуки вибухів та стрілянину». Усі вони проживають за кілька кілометрів від військового аеродрому «Бельбек». Також повідомлялося про те, що в сторону аеродрому поїхали пожежні машини.

Інші користувачі повідомляли, що в різних районах Севастополя було чути «хлопки».

«Очевидці повідомляють про низку хлопків в районі аеродрому Бельбек. Була чутна сирена, люди бачили машини МНС, які прямували туди», – йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на так званого «губернатора» окупованого Севастополя Михайла Развожаєва повідомляють, що за попередніми даними російські сили ППО збили, безпілотний літальний апарат у районі аеродрому «Бельбек».

Нагадаємо, що 9 серпня в Криму сталася серія вибухів на військовому аеродромі в Сакському районі, який окупанти використали для ударів по півдню України. За даними Генштабу ЗСУ, там було знищено щонайменше дев'ять російських літаків. Міністерство оборони Росії тоді заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів». Своєю чергою Міноборони України в іронічній формі нагадало окупантам про правила пожежної безпеки.

16 серпня поблизу селища Азовське Джанкойського району в окупованому Росією Криму вибухнув склад боєприпасів, у самому Джанкої сталася пожежа на трансформаторній станції, на авіабазі в Сімферопольському районі також пролунали вибухи.

Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що за вибухами на території Криму стоять українські військові.

Після вибухів в окупованому Криму військовослужбовці держави-терориста Росії терміново відводять свої літаки і гелікоптери вглиб півострова та на територію країни-агресора.