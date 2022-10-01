Військовослужбовці України вже зайшли на територію тимчасово окупованого російськими військами міста Лиман Донецької області. Наразі там тривають бої, повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою – це правда. Ми уже в Лимані. Але точаться бої. Деталі будуть згодом», – розповів він.

Пізніше міноборони Росії заявило про відведення військ із Лимана Донецької області «на більш вигідні рубежі».

Станом на 1 жовтня Лиман перебуває у повному оточенні

Повідомлення про те, що російські війська мають «проблеми» в районі Лиману з'явилися близько двох тижнів тому. 18 вересня в Інституті вивчення війни повідомили, що підрозділам РФ там загрожує «котел».

Учора аналітики заявили, що оточення для російських військ уже неминуче. Українські війська просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману та працюють над завершенням оточення окупантів.

А сьогодні з'явилася інформація про те, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угрупування в районі Лимана та перерізали критичні наземні лінії зв'язку.

Лиман є стратегічно важливим містом для подальшого контрнаступу ЗСУ на територію Луганської області. За рахунок використання Лимана ЗСУ зможуть здійснювати вогневий контроль дуже важливої логістичної артерії від Сватового до Кремінної, Рубіжного та Сєвєродонецька