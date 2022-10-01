ЗСУ перебувають на шляху звільнення Лимана – стратегічно важливого міста для подальшого звільнення України від російської навали

Станом на ранок 1жовтня в оточенні у місті Лиман Донецької області перебували близько п’яти тисяч російських військових, заявив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу FreeДом.

«По Лиману. Окупанти попросили у свого керівництва можливості вийти, на що отримали відмову. Тепер у них є три варіанти дій: чи спробувати прорватися, чи здатися, чи всім разом загинути. Там їх близько 5 тисяч, точної цифри поки немає», – сказав він.

Гайдай наголосив, що п’ять тисяч – це колосальне угрупування в оточенні. За його словами, такого ще не було в принципі.

Голова Луганщини додав, що наразі всі шляхи підвезення туди боєкомплекту чи спокійного виходу цього угрупування з Лимана уже відрізані.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ звільнили селища Ямпіль і Дробишеве, що неподалік Лимана. Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що ЗСУ відвоюють у росіян Лиман упродовж 72 годин.

Лиман був захоплений у травні й має велике значення для подальших контрнаступів української армії, зокрема, для звільнення Лисичанська і Сєвєродонецька на Луганщині.