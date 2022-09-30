Українські військові зайняли селище Ямпіль Донецької області поблизу Лимана. Про це повідомляє УП, посилаючись на джерела в розвідці.

Точна дата, коли бійці ЗСУ зайшли в місто наразі не уточняється, проте 30 вересня в мережі з’явилося відео, на якому український військовий каже «Ямпіль наш» поряд із Ямпільским навчально-виховним комплексом.

Офіційного підтвердження від військового керівництва України наразі не було.

Водночас, російські військові пропагандисти масово повідомили, що російські війська «залишили Ямпіль».

Ямпіль розташований за 17 кілометрів на південний схід від Лимана. До війни там жило близько 2 тис. людей. По суті його взяття може свідчити про часткове оточнення російських військ у Лимані.

Українські бійці зайняли Ямпіль в Донецькій області

Зранку 30 вересня аналітики з ISW заявили про ймовірне повне оточення росіян у Лимані. Зокрема, ЗСУ перерізали останню дорогу Торське-Дробишеве, якою окупанти могли б відступити.