Українські війська, ймовірно, повністю оточили окупантів у Лимані. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, ЗСУ перерізали останню дорогу Торське-Дробишеве, якою окупанти могли б відступити.

«Російські джерела вказували, що українські війська, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана станом на кінець дня 29 вересня. Російський військовий кореспондент заявив, що українські війська прорвали російську оборону в районі Ставок, за 10 км на північ від Лиману, і перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду російських військових, які підтримують лінію на захід від Лиману», – йдеться у звіті ISW.

Зокрема, повідомлялося про «надзвичайно складну» ситуацію для підрозділів підрозділу БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, які, розташовані в районі Дробишевого і в Лимані.

Також в ISW зазначили, що українські війська атакують Лиман з трьох напрямків і перерізали російський доступ до критичної дороги Сватове-Лиман. Остання є основною наземною лінією зв’язку, що підтримує російське угруповання в самому Лимані.

«Раніше 29 вересня Генштаб України повідомив, що сім танкових підрозділів, сформованих новомобілізованими та малокваліфікованими особами, перекинуті в район Лимана без належної вогневої підготовки та потрапили в ДТП. Дуже малоймовірно, що будь-яке розгортання додаткових щойно мобілізованих, сил до Лиману забезпечить існуючому російському угрупованню значні оборонні можливості та не дасть українським військам зруйнувати Лиманський котел», – додали в ISW.

У Генштабі ЗСУ наразі не коментували ситуацію довкола окупованого Лиману.