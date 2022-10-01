У російській армії – брак людських ресурсів через війну, яку вона розпочала проти України 24 лютого

Для війни в Україні російське військове керівництво передчасно задіє курсантів військових училищ – через нестачу, насамперед, офіцерських кадрів, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ вранці в суботу, 1 жовтня.

За інформацією Генштабу, в Тюменському військовому училищі буде достроковий випуск курсантів. Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом.

Крім того, курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища направляють для підготовки полків мобілізаційного резерву, що здійснюється на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст. Для цих підрозділів планують заходи підготовки та злагодження терміном не більше місяця, з вибуттям до району бойових дій в Україні.

Також у Генштабі повідомили, що за п’ятницю, 30 вересня, росіяни завдали чотири ракетних та 15 авіаударів, здійснили понад 85 обстрілів з РСЗВ. Постраждали понад 50 населених пунктів.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник стріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

За добу ЗСУ відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара. Наша авіація завдала 11 ударів. Уражений опорний пункт противника, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 ЗРК. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили три БпЛА та вертоліт Ка-52.