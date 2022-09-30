Селище Дробишеве звільнили бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади

У п’ятницю, 30 вересня, Збройні сили України звільнили селище Дробишеве Донецької області. Про це у Telegram повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

«Дробишеве – селище у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області під контролем ЗСУ», – повідомив офіцер ЗСУ.

Також він опублікував відео. Зазначається, що селище звільнили бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади.

Офіційного підтвердження від військового керівництва України наразі не було.

Селище Дробишеве розташоване за 4 км від міста Лиман. Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ також зайняли селище Ямпіль біля Лиману.