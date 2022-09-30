Збройні сили України зайняли селище Дробишеве біля Лиману
Селище розташоване за 4 км від Лиману на Донеччині
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Селище Дробишеве звільнили бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади
У п’ятницю, 30 вересня, Збройні сили України звільнили селище Дробишеве Донецької області. Про це у Telegram повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
«Дробишеве – селище у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області під контролем ЗСУ», – повідомив офіцер ЗСУ.
Також він опублікував відео. Зазначається, що селище звільнили бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади.
Офіційного підтвердження від військового керівництва України наразі не було.
Селище Дробишеве розташоване за 4 км від міста Лиман. Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ також зайняли селище Ямпіль біля Лиману.
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