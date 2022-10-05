Українські військові звільнили місто Лиман Донецької області

Президент України Володимир Зеленський продемонстрував, як виглядає звільнений від російських військ Лиман на Донеччині. Глава держави запевнив, що уся територія України буде вільна від окупантів.

«Ось що залишив після себе окупант в українському Лимані. Держава-агресор знищує скрізь на захопленій території будь-які основи життя: економіку, соціальну сферу, культуру», – написав президент та оприлюднив відповідні фото.

Зеленський заявив, що такій ситуації можна запобігти одним-єдиним способом — звільненню усіх українських земель.

«І ми впевнені, що вся територія нашої держави буде звільнена від ворога – ворога України, життя, людяності, закону та правди», – запевнив глава держави

Як інформував ZAXID.NET, українські військові 1 жовтня підняли український прапор на в'їзді до Лимана Донецької області. Герої опублікували відповідне відео у соціальних мережах. Пізніше ЗСУ також демонтували табличку російської поліції у Лимані.