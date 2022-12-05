Суд передав в управління держави завод та виробничо-складський комплекс в Івано-Франківській області. Обидва підприємства належали громадянам Росії. Суд також арештував частки росіян у капіталах фірм на суму близько 70 млн грн.

Як у понеділок, 5 грудня, повідомила прес-служба ДБР, йдеться про виробничо-складський комплекс поліетиленових і полівінілхлоридних труб та завод карбамідних смол загальною площею понад 18 тис. м2. Раніше за ініціативи ДБР суд арештував частки в статутних капіталах цих підприємств, вартістю близько 70 мільйонів гривень.

«Слідство встановило, що їх фактичними власниками є громадяни Росії. Вони намагалися приховати це аби уникнути конфіскації майна у дохід держави. Росіяни створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність підприємств», – йдеться у повідомленні ДБР.

Як уточнюють у прес-службі, слідство також встановило, що обидва підприємства ухилялись від сплати податків. За цим фактом триває розслідування ч. 2 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків). У ДБР припускають, що сума таких збитків державі може становити десятки мільйонів гривень.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року суд наклав арешт на корпоративні права у розмірі понад 90 відсотків статутного капіталу двох підприємств з Івано-Франківської області. Загальна вартість активів — близько 70 мільйонів гривень. За даними ДБР, фактичні власники фірм — громадяни Росії — керували підприємствами через офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність, намагалися приховати свою причетність до бізнесу в Україні, аби уникнути конфіскації майна та ухилялися від сплати податків.