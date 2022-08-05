Уряд ухвалив рішення про конфіскацію російського майна та активів в Україні

Кабінет міністрів України затвердив проект указу президента про конфіскацію 903 об'єктів, які належать Росії. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю, 5 серпня.

«Як і обіцяли, забираємо на користь України та українського народу російські активи. Робимо це системно і відповідно до всіх процедур. Ми не підмінюємо закон нашим бажанням, а реалізуємо це стратегічне завдання правовим способом. Конфісковані активи конвертуються у кошти, спрямовані на нашу оборону та відновлення», – сказав Шмигаль, якого цитує прес-служба Кабміну.

За словами прем'єра, уряд ухвалив рішення про конфіскацію російського майна та активів в Україні.

Зокрема, Кабмін затвердив проект указу президента, яким пропонується конфіскація 903 об'єктів, які належать Російській державі. За його словами, 79 позицій – це корпоративні права, 824 позиції – майно.

«Перелік об'єктів сформований: це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів. Все майно поділено на три категорії: перша категорія – це майно, яке належить Російській державі, друга категорія – це активи, що належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії, третя категорія – це активи російських банків», – додав він.

Прем'єр наголосив, що сьогоднішнє рішення є першим кроком, а далі має відбуватися конфіскація активів Росії на заході.