Загалом поліція встановила 19 українських компаній, які підконтрольні державі-терористу Росії

Поліція встановила 19 українських компаній, які підконтрольні державі-терористу Росії. Їхні активи становлять понад 7,75 млрд грн. Про це повідомили на сайті Національної поліції.

Як повідомляється, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни (ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу України) правоохоронці встановили 19 компаній, які підконтрольні Росії. Активи російських корпорацій становлять понад 7,75 млрд грн, в тому числі і в офшорах.

Виявлене майно та корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювалися російськими корпораціями «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «РусАл», «Росатом», «Група ГМС», «Татнефть» та російськими банками, суд передав в управління АРМА.

Також були передані об'єкти нерухомого та рухомого майна вартістю в сотні мільйонів гривень.

Досудове розслідування проводить СБУ за оперативного супроводження Нацполіції. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генпрокурора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні арештували активи дочірніх підприємств РФ на 2,1 млрд грн.