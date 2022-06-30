Арештовано корпоративні права на суму понад 31, 5 млн грн, а також на понад 3 млн грн і 106 тис. доларів США

В Україні арештували корпоративні права компанії TUI, однієї з найбільших туристичних агенцій країни, кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер Алєксєй Мордашов. За рішенням суду арешт накладено на корпоративні права на суму понад 31,5 млн грн, а також на понад 3 млн грн і 106 тис. доларів США, які перебували на банківських рахунках.

«В ході розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в місті Києві та інших регіонах України здійснює діяльність російська туристична компанія. У межах слідства накладено арешт на корпоративні права цієї компанії на суму понад 31,5 млн грн», – повідомили в Офісі Генпрокурора.

СБУ повідомила, що кінцевим бенефіціаром цієї компанії є «російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора».

«У бізнес-колах рф цього чоловіка називають "железным мальчиком". Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств», – йдеться у повідомленні СБУ. Таку кличку в Росії має олігарх Алєксєй Мордашов, якому також належить частка у туристичній компанії TUI Group.

СБУ не називає ні прізвища російського мільярдера, ні назви туристичної агенції. Однак спецслужба опублікувала фото президент РФ Владіміра Путіна з людиною, схожою на Алєксєя Мордашова, однак її обличчя заблюрили. В інтернеті легко знайти це фото і на ньому справді Алєксєй Мордашов. У 2016 році бізнесмен отримав від президента Путіна відзнаку «За благодеяние», як про це повідомила СБУ.

Також СБУ опублікувала офіс турагенції із заблюреними логотипами. У пошуку легко можна знайти те саме фото, де видно лого агенції TUI (на головному фото).

Фото СБУ

За рішенням суду на туристичний бізнес Мордашова в Україні накладено арешт. Йдеться про:

корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн грн;

кошти у розмірі понад 3 млн грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.

Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Триває кримінальне провадження за фактами привласнення майна та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України).

56-річний Алєксєй Мордашов вважається одним із найбагатших людей в Росії зі статком 13,2 млрд. доларів. Він є гендиректором ПАТ «Северсталь», ЗАТ «Севергруп», головою ради директорів ПАТ «Силові машини». Йому також належить частка туристичної компанії TUI Group (Touristik Union International «Міжнародний туристичний союз») — британсько-німецько-російської компанії із штаб-квартирою у Німеччині.