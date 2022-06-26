Голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до союзників, лідерів країн G7, які сьогодні на саміті розглядають подальші дії щодо Росії. Він зазначив, що санкцій, які зараз застосовані, наразі є недостатньо. Тож їх необхідно посилювати. Окрім того, в Офісі президента вважають, що Україну необхідно відбудувати за кошти, конфісковані у Росії.

В Офісі президента закликають подвоїти дію існуючих санкцій проти Росії, а також посилити енергетичні санкції, поширити їх на експорт газу, а також ввести обмеження для всієї банківської системи РФ. Окрім того, Росія має бути визнана країною-спонсором тероризму за всі злочини в Україні.

Також Андрій Єрмак зазначив, що «потрібно показати силу у питанні розблокування наших портів і дати Україні більше важкої зброї».

«Я розумію, що нинішні санкційні обмеження багато коштують нашим союзникам. Я також знаю, що дехто починає замислюватися, чи варто воно їх зусиль: я підозрюю, що хтось може вважати, що вторгнення в Україну – це не що інше, як сварка в далекій країні, між людьми, про яких вони нічого не знають. Але наша боротьба сьогодні – це боротьба і західних країн. Бо наші втрачені життя стануть втраченими життями європейців, якщо ми програємо», – зазначив Андрій Єрмак.

За його словами, зараз перемогти Росію можливо за допомогою широкомасштабних санкцій і посилення військової підтримки України.

«Щоб покласти край цьому конфлікту, нам потрібен військовий паритет з РФ, який має надати Україні можливість протистояти звичайній агресії та зробити її ціну неприйнятною для РФ», – зазначив Єрмак.

Також сьогодні Андрій Єрмак закликав країни G7 відреагувати на російські ракетні удари по Києву 26 червня.

Нагадаємо, раніше Канада дозволила конфіскувати активи РФ та передавати їх на відбудову України. Також раніше таку можливість розглядали США.