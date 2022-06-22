Європейський Союз обговорює можливість включення золота в сьомий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в ЄС.

Хоча наразі Брюссель не розробляє наступний пакет санкцій, уже ведеться робота з визначення секторів, які є найбільш відчутними для російської економіки.

За даними джерел Reuters, на закритій зустрічі послів ЄС минулого тижня Данія запропонувала включити в нові санкції проти РФ золото.

Крім того, Європейська комісія вже почала роботу в цьому напрямку, але поки незрозуміло, про які саме обмеження йдеться – щодо заборони експорту золота в Росію, його імпорту або і того, й іншого одночасно.

Золото є важливим активом Центрального банку РФ, чиї активи виявилися частково замороженими за кордоном унаслідок санкцій Заходу.

Згадка про «подальшу роботу над санкціями» також має з’явитися у заяві за підсумком саміту ЄС 23-24 червня, хоча там і не буде згадки про сьомий пакет.