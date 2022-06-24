Вилучення заморожених російських активів передбачатиме проект бюджету Канади на наступний фіскальний рік

Влада Канади дозволила конфіскацію підсанкційних російських активів для подальшої передачі їх Україні на післявоєнну відбудову. Про це ввечері у п'ятницю, 24 червня, повідомило агентство Reuters.

Повідомляється, що законопроект пропонує цілий ряд заходів, у тому числі дворічну заборону на покупку житла іноземними громадянами, а також право на конфіскацію і продаж активів відповідальних за вторгнення Росії в Україну.

Також повідомляється, що 450-сторінковий документ пройшов верхню палату будь-яких змін і стане законом після формальної королівської згоди.

Крім того, як зазначає «Європейська правда», уповноважений міністр уряду Канади після консультацій з міністерством фінансів і міністерством закордонних справ може передати кошти, виручені від продажу конфіскованих активів, на:

відбудову іноземної держави, на яку негативно вплинуло грубе порушення міжнародного миру і безпеки;

відновлення міжнародного миру і безпеки;

компенсацію жертвам грубого порушення міжнародного миру і безпеки, грубого й систематичного порушення прав людини або масштабних корупційних дій.

На новину вже відреагував голова Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, зміни також передбачають передачу конфіскованого майна іншій державі.

«У випадку України це означає, що Канада зможе конфіскувати заморожені на своїй території російські активи і передати їх Україні. Це перший прецедент зміцнення в законодавстві такого механізму після початку війни», – додав він.

У випадку України це означатиме, що Канада зможе конфіскувати наразі заморожені на своїй території російські активи та передати їх Україні.

Це перший прецедент закріплення в законодавстві такого механізму після початку війни! — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 24, 2022

Канада була однією з перших західних країн, які запровадили санкції щодо Росії за її агресію проти України. Уряд Канади ще на початку березня оголосив ембарго на імпорт російської нафти. Загалом Канада наклала санкції на понад тисячу фізичних та юридичних осіб за війну в Україні.

Ще наприкінці квітня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила, що уряд країни готує зміни до законодавства, які дозволять передавати арештовані в рамках санкцій іноземні активи на компенсації потерпілим чи на післявоєнну відбудову. Згідно з її тодішньою заявою, це мало би дозволити передачу конфіскованих російських активів Україні, проти якої РФ розв'язала війну.

Наприкінці березня Єврокомісія та уряд Канади повідомили, що в партнерстві з міжнародною правозахисною організацією Global Citizen запускають глобальну кампанію Stand Up For Ukraine зі збору коштів на підтримку людей, які рятуються від російського вторгнення в Україну. Кампанія направлена на мобілізацію урядів, установ, компаній, митців і приватних осіб для збору коштів на підтримку гуманітарних зусиль в Україні та сусідніх країнах, зазначає Deutsche Welle.

Конфіскацію активів росіян, які перебувають під санкціями, задля відшкодування збитків, заподіяних Росією у війні проти України, підтримав і голова Європейської Ради Шарль Мішель, хоч і визнавав певні юридичні труднощі з реалізацією цього задуму. Так само можливість вилучення європейськими країнами заморожених активів російського Центробанку та використання їх для відновлення України після війни згадував і верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.