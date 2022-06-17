Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних

Україна отримала від Канади 1 млрд канадських доларів кредиту. У п'ятницю, 17 червня, у Мінфіні повідомили, що до державного бюджету надійшов 1 млрд канадських доларів, що становить приблизно 773 млн доларів США. Кредит надано на пільгових умовах. Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

«Залучення коштів відбулося відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою. Це – перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду. Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних», – повідомили у Мінфіні.

Кошти скерують до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що таке рішення вкотре демонструє незмінне лідерство Канади у допомозі українському народу та надважливу своєчасність для підтримки України. Він подякував за допомогу уряду Канади та особисто віце-прем‘єр-міністерці, міністерці фінансів Канади Христі Фріланд.

Зазначимо, що раніше Канада скасувала на рік усі мита на українські товари.

До слова, нещодавно Україна отримала перший мільярд доларів допомоги від США.