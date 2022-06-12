Канадець пожертвує частину лотерейного виграшу Україні, а також проектам для дітей з аутизмом

Канадський пенсіонер Марсель Лусьєр, який цього тижня зірвав у лотереї джекпот розміром 70 млн доларів, використає частину коштів на повоєнну відбудову України, повідомив у неділю, 12 червня, «Укрінформ» з посиланням на CTV News.

«Марсель Лусьєр сказав, що має намір використати частину зірваного джекпоту в 70 млн доларів на допомогу у відбудові України та підтримку проектів з допомоги дітям з аутизмом», – йдеться у матеріалі.

Також він поїде разом із дружиною у круїз, який кілька разів скасовував через пандемію Covid-19.

Зазначимо, що пожертвувати гроші на відбудову України, а також на її Збройні сили або медичну систему можна через платформу United24.