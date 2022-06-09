Після перемоги на «Євробаченні» Kalush Orchestra продали статуетку переможця за 900 тис. доларів США

Статуетку «Євробачення» у вигляді кришталевого мікрофону, яку переможці міжнародного пісенного конкурсу гурт Kalush Orchestra продав на аукціоні за 900 тис. доларів США, придбав гендиректор найбільшої в Європі криптовалютної біржової платформи Whitebit Володимир Носов. Про це гурт повідомив у своєму Telegram-каналі у четвер, 9 червня.

Кубок продали на аукціоні 29 травня за 900 тис. доларів США. Переможець криптовалютна компанія Whitebit перерахувала гроші у «Благодійний фонд Сергія Притули». За ці кошти придбають комплекс із трьома бортами безпілотників PD-2. 9 червня Kalush Orchestra, Сергій Притула та Володимир Носов проведуть спільний прямий ефір, де розкажуть деталі торгів.

Володимир Носов – СЕО криптовалютної біржі WhiteBIT, що входить у топ-2 бірж світу з безпеки. Він також ініціював запуск розважально-інформаційного шоу про криптовалюту Gagarin News на базі міжнародного Gagarin Show.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra виграв на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2022» з піснею Stefania. Після перемоги гурт заявив, що планує продати статуетку переможців «Євробачення-2022» і віддати виручені кошти на потреби Україні.

Розіграш підтримало Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство цифрової трансформації України, а також Європейська мовна спілка (EBU) — асоціація телерадіомовників, яка організовує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Після продажу статуетки на офіційній сторінці конкурсу в Україні повідомили, що Kalush Orchestra отримає новий кубок.