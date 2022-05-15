Сергій Притула коментував конкурс «Євробачення» у Twitter

За 4 години під час трансляції «Євробачення» Сергій Притула зібрав 5,5 млн грн для ЗСУ. Він коментував конкурс у Twitter. Зібрані кошти підуть на потреби військових, зокрема на легкі автомобілі високої прохідності – баггі.

«Порахували ми донати на всіх рахунках, разом з Фондом, PayPal і криптою. І це: 5,5 МЛН ГРИВЕНЬ!!! за 4 години «Євробачення»! Гроші підуть на багі для ЗСУ, але вистачить на ще дещо цікаве», – написав Сергій Притула у Twitter.

Порахували ми донати на всіх рахунках, разом з Фондом, PayPal і криптою. І це:



5,5 МЛН ГРИВЕНЬ!!!

за 4 години #Євробачення!



Гроші підуть на багі для ЗСУ, але вистачить на ще дещо цікаве.

ДЯКУЮ, мої дорогі твіттеряни! З вами приємно мати справу! Слова дотримали - і ви, і я;))) — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 15, 2022

Зазначимо, що Сергій Притула постійно допомагає військовим. Він організовує різноманітні акції, аукціони та збори коштів на зукупівлю необхідного для ЗСУ. Раніше йому, менше ніж за добу, вдалося зібрати 30 млн грн на потужні безпілотники для ЗСУ. Також для Фонду Сергія Притули подружжя киян пожертвувало картину Марії Приймаченко. Її продали на ауціоні за 500 тис. дораів, за ці гроші куплять 125 мікроавтобусів для ЗСУ.

До слова, нагадаємо, що Україна, яку представляв гурт Kalush Orchestra, перемогла у пісенному конкурсі.