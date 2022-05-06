Картини Марії Приймаченко «Квіти виросли коло четвертого енергоблоку» продали за 500 тис. доларів

Благодійний фонд Сергія Притули продав картину Марії Приймаченко за 500 тис. доларів. У п’ятницю, 6 травня, Притула уточнив, що за виручені кошти придбають 125 бусів для українських військових.

«Волонтер-водій штабу Фонду Сергія Притули, а в мирному житті колекціонер Ігор Понамарчук разом з дружиною Дар’єю Добріян подарували Фонду картину з сімейної колекції. Родина Марії Приймаченко підтримала благодійний аукціон і відмовилася від роялті з продажу картини на користь ЗСУ», – повідомив благодійний фонд Сергія Притули.

Аукціон з продажу картини Марії Приймаченко «Квіти виросли коло четвертого енергоблоку» відбувся 5 травня. Лот викупили за 500 тис. доларів. За словами волонтера Сергія Притули, за виручені кошти благодійни фонд придбає 125 мікроавтобусів для ЗСУ.

«Прецедентний рекорд для українського мистецтва. Ми вже говорили про певний символізм події: росіяни умисно знищили музей Примаченко в Іванкові. А тепер отримуйте «атвєтку», тварі! 125 бусів Volkswagen T5 для переднього краю фронту! Які будуть перевозити особовий склад, вантажі, які будуть використовуватись для евакуації, для роботи підрозділів аеророзвідки тощо. Все для того, щоб палити русню і рятувати наших!», – написав Сергій Притула.

Мікроавтобуси Volkswagen T5, які придбають для ЗСУ

Притула додав, що близько двох тижнів тому волонтери домовились про викуп великої партії мікроавтобусів Volkswagen T5 в Німеччині за пільговою ціною.

«Після передоплати нам якраз не вистачало тої суми, яку ми вчора вторгували», – додав Сергій Притула та оприлюднив фото мікроавтобусів.

Він також написав, що двоє людей з-за кордону, що придбали цей лот, запевнили, що картина залишиться в Україні, її передадуть в один з київських музеїв.