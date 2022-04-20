Новий МіГ-29 коштує 20 млн доларів, та можна знайти дешевше

Львівський підприємець, співвласник Холдингу емоцій «!FEST» Юрко Назарук оголосив про збір коштів на купівлю для ЗСУ бойового літака. Ідеться про Су-24, Су-25, Су-27, Міг-29.

«Здається, що зібрати кошти на літак – це нереально. Але насправді це не так. Один новий МіГ-29 коштує близько 20 млн доларів. Проте у світі є доволі багато літаків моделей Су та Міг, які не використовуються за призначенням, і власники таких літаків готові продати їх за нижчими цінами. Тож, ми звертаємось до міжнародних компаній, до бізнесменів, до всіх, хто в змозі долучитись. З підтримкою світу ми зможемо купити достатньо літаків, аби наші пілоти закрили небо над мирними містами України», – ідеться на сайті збірки.

На запитання про те чи справді можна просто взяти і купити бойовий літак, ініціатори відповідають, що це можливо зробити як третя сторона із відповідним узгодженням з державними структурами та передати літак повітряним силам України.

На сторінці ініціативи «Купи мені літак» є різні можливості переказати кошти – у гривні, доларах, євро та різних криптовалютах.

Юрко Назарук додає, що ініціатива «Купи мені літак» йде від українських бойових льотчиків, а весь процес збору відбувається законно та прозоро на рахунки спеціально створеного Благодійного фонду «Авіація Галичини».

«В процентному співвідношенні наші льотчики знищили в два рази більше літаків, ніж російські загарбники. Ми працюємо в два рази краще, ефективніше за них але втрачаємо свої літаки. Важливість поповнення нашого авіапарку залишається актуальною. Ми ведемо бойові дії в нашому рідному небі. Ми захищаємо нашу рідну землю, наші родини, наших дітей», – прокоментував Командувач Повітряних Сил ЗСУ в 2015-2021 роках генерал-полковник Сергій Дроздов під час презентації ініціативи у Міжнародному медіа центрі у Львові.