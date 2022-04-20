У Львові оголосили збір коштів на бойові літаки для ЗСУ
Купувати на ринку зброї можуть не тільки держави, кажуть ініціатори
Львівський підприємець, співвласник Холдингу емоцій «!FEST» Юрко Назарук оголосив про збір коштів на купівлю для ЗСУ бойового літака. Ідеться про Су-24, Су-25, Су-27, Міг-29.
«Здається, що зібрати кошти на літак – це нереально. Але насправді це не так. Один новий МіГ-29 коштує близько 20 млн доларів. Проте у світі є доволі багато літаків моделей Су та Міг, які не використовуються за призначенням, і власники таких літаків готові продати їх за нижчими цінами. Тож, ми звертаємось до міжнародних компаній, до бізнесменів, до всіх, хто в змозі долучитись. З підтримкою світу ми зможемо купити достатньо літаків, аби наші пілоти закрили небо над мирними містами України», – ідеться на сайті збірки.
На запитання про те чи справді можна просто взяти і купити бойовий літак, ініціатори відповідають, що це можливо зробити як третя сторона із відповідним узгодженням з державними структурами та передати літак повітряним силам України.
На сторінці ініціативи «Купи мені літак» є різні можливості переказати кошти – у гривні, доларах, євро та різних криптовалютах.
Юрко Назарук додає, що ініціатива «Купи мені літак» йде від українських бойових льотчиків, а весь процес збору відбувається законно та прозоро на рахунки спеціально створеного Благодійного фонду «Авіація Галичини».
«В процентному співвідношенні наші льотчики знищили в два рази більше літаків, ніж російські загарбники. Ми працюємо в два рази краще, ефективніше за них але втрачаємо свої літаки. Важливість поповнення нашого авіапарку залишається актуальною. Ми ведемо бойові дії в нашому рідному небі. Ми захищаємо нашу рідну землю, наші родини, наших дітей», – прокоментував Командувач Повітряних Сил ЗСУ в 2015-2021 роках генерал-полковник Сергій Дроздов під час презентації ініціативи у Міжнародному медіа центрі у Львові.