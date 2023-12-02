У рамках проекту вдалось зібрати 18,5 млн грн, які витратили на ремонт та переобладнання літаків МіГ-29

Благодійний фонд «Авіація Галичини» зібрав 18,5 млн грн у рамках проекту «Купи мені бойовий літак» та перерахував кошти на спецрахунки Повітряних сил. За зібрані гроші вдалось відремонтувати та переобладнати 10 літаків МіГ-29. Про це 2 грудня повідомив львівський підприємець, співвласник Холдингу емоцій «!FEST» Юрко Назарук.

Проект «Купи мені бойовий літак» стартував весною 2022 року. Ініціатива йшла від українських пілотів, які закликали збільшити авіапарк Повітряних сил. Відтак спеціально створений благодійний фонд «Авіація Галичини» оголосив збір на купівлю бойового літака для українських військових.

Львівський підприємець, співвласник Холдингу емоцій «!FEST» Юрко Назарук у суботу, 2 грудня, повідомив результати проекту. Він розповів, що у рамках проекту вдалось зібрати 18,5 млн грн, які витратили на ремонт та переобладнання літаків МіГ-29. Частину коштів, за словами Назарука, інвестували з прибутку компанії.

«Безліч дискусій, шо це неможливо, купа закидів, який літак треба. Я вник і познайомився майже з усіма людьми, шо працюють в цій галузі, прикидався чеським техніком в Тайланді аби подивитись літак, домовились фактично про все, і контракт вже лежав на столі, зі всіма відповідними паперами. Але все ж разом з командуванням Повітряних сил ми прийняли остаточне рішення витратити всі кошти на те, шо потрібно вже, на ремонтні роботи на літаках МіГ-29. І нам вдалось підняти в повітря 10 бортів, які вже виконують бойову роботу», – написав Юрко Назарук.

Начальник авіації командування ПС Захід Сергій Голубцов подякував усім, хто долучився до цього проекту.

«Можна сміло сказати, що ціль проекту є досягнута, бо саме ці літаки ми зараз потребуємо у щоденній бойовій роботі. Літаки МіГ-29 і надалі будуть використовуватись поруч із новими літаками західного виробництва», – сказав Сергій Голубцов.