Львівський IT-кластер передав Повітряному командуванню «Захід» автомобілі для збиття дронів
Новини Львова від ZAXID.NET за 28 листопада
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У вівторок, 28 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- «Мисливці за шахедами». ПвК «Захід» отримало п’ять автомобілів, укомплектованих спеціальним обладнанням, яке допомагає знищувати ворожі дрони.
- Негода вирує. На Львівщині оголосили штормове попередження через значний сніг та штормовий вітер.
- «Не ламай калину». Львів підтримує міжнародну кампанію «16 днів активізму проти насильства». У центрі міста висадили калину.
- «Щедрий вівторок». У фонді «Крила надії» збирають кошти на дві дуже важливі потреби.
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