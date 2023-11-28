У вівторок, 28 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

«Мисливці за шахедами». ПвК «Захід» отримало п’ять автомобілів, укомплектованих спеціальним обладнанням, яке допомагає знищувати ворожі дрони.

Негода вирує. На Львівщині оголосили штормове попередження через значний сніг та штормовий вітер.

«Не ламай калину». Львів підтримує міжнародну кампанію «16 днів активізму проти насильства». У центрі міста висадили калину.

«Щедрий вівторок». У фонді «Крила надії» збирають кошти на дві дуже важливі потреби.

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