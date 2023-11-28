У середу, 29 листопада, на Львівщині оголосили штормове попередження через значний сніг та штормовий вітер. Синоптики місцевого гідрометцентру попереджають про хуртовини у Львові та області, денна температура повітря становитиме близько 6°С морозу.

Як повідомили у Львівському регіональному гідрометцентрі, 29 листопада у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці сніг, місцями значний. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 9 – 14 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с, хуртовини. Температура вночі 3 – 8°С морозу, вдень 1 – 6°С морозу.

У Львові вночі та вранці також буде сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с, хуртовини. Температура вночі 4 – 6°С морозу, вдень 2 – 4°С морозу.