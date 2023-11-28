Юлія Лозанова (Вітязєва) на одному з ефірів

Галицький районний суд Львова визнав 42-річну блогерку Юлію Лозанову (псевдонім Вітязєва) винною у виправдовуванні і запереченні російської збройної агресії та веденні інформаційної діяльності на підтримку Росії. Блогерку заочно засудили до 11 років в’язниці з конфіскацією майна.

Засуджена Лозанова народилася в Одесі, досі має українське громадянство. У 2015 році переїхала до Москви, де почала активно працювати на російську пропаганду під псевдонімом Юлія Вітязєва. Особливо активно це почала робити після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У 2020 році вона стала співласницею компанії News Front (ТОВ «Медіагруп Ньюсфронт»), що зареєстрована в анексованому Криму відповідно до російського законодавства. News Front позиціонує себе як «правдиве агенство новин», хоча за фактом веде агресивну інформаційну війну проти України та перебуває під санкціями Австралії, США та Японії.

Як вказано в матеріалах справи, Лозанова поширює антиукраїнський контент і підтримує російську агресію через особистий Telegram-канал, що налічує близько 100 тис. читачів.

Як приклад, 6 червня цього року вона однією з перших почала активно виправдовувати російських окупантів за підрив ними Каховської ГЕС, звинувачуючи у всьому Україну.

До того ж Лозанова є однією з адміністраторів Telegram-каналу з 60 тис. підписниками, який належить News Front. Вона активно співпрацює з пропагандистами Росії, бере участь в ефірах програми «Соловьев.Live» та особисто займається зборами грошей на потреби російських окупантів.

До матеріалів справи увійшли відео, де зафіксовано як Лозанова називає Україну – країна-терорист, і обмовлюється про необхідність денацифікації та демілітаризації.

У січні 2023 року за підтримку російської агресії блогерка потрапила до санкційного списку РНБО.

Лозановій інкримінували обвинувачення: здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямовану на підтримку держави-агресора ч. 6 ст. 111-1 ККУ; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинене повторно за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 ККУ.

За сукупністю злочинів Лозанову заочно засудили до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Додатково їй на 15 років заборонили обіймати посади в органах державної влади або органах місцевого самоврядування. Вирок можна буде оскаржити в апеляції.