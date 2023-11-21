Жовківський районний суд Львівської області визнав пенсіонера з смт Куликів Сергія Ложкіна винним в злочинах проти української державності. За поширення російської пропаганди його засудили до 5 років і трьох місяців позбавлення волі. Ложкін є уродженцем Санкт-Петербуга, досі має російське громадянство, хоча мешкає в Україні ще з 90-х.

За матеріалами справи, Ложкін на особистій сторінці в «Однокласниках» поширив публікації, які виправдовують російську збройну агресію проти України, розпочату ще в 2014 році. Так, 16 березня 2022 року пенсіонер вперше перепостив допис із зображенням російського президента Владіміра Путіна з текстом: «Пусть враг кричит, что Путин плох, И всё при нём в России скверно. Коль бесится всё стадо блох, Знать Путин наш, всё сделал ВЕРНО!!!».

Наступного місяця Ложкін знову перепощував публікацію вже з групи «АНТИМАЙДАН – никто кроме нас!», у тексті якої вихваляли Путіна та називали першим президентом в світі. Схожий допис обвинувачений поширював також і в травні, там йшлося, що Путін – «президент от Бога», але не встигає все та потребує допомоги, оскільки «Русь – огромная страна». У травні чоловік також розповсюджував публікації на підтримку російських солдатів, які нібито захищають мирне населення Донбасу, а також вихваляв окупаційне керівництво Херсонщини.

До матеріалів справи також увійшло опубліковане 12 червня 2022 року зображення в’їду в Маріуполь, який перефарбований в триколор (прапор РФ) з підписом: «Вьезд в Мариуполь, до и после. Мариуполь - русский город».

У суді Ложкін частково визнав свою вину, зазначивши, що не навмисно репостив, а несвідомо. За його словами, він лише переглядав дописи, ставив свою реакцію, а вони, ймовірно, автоматично публікувалися на його сторінці. Зараз він нібито щиро розкаюється у вчиненому, зрозумів, що це була російська пропаганда, а також засуджує збройну агресію Росії проти України.

Також чоловік розповів, що мешкає в Україні з 1995 року, має посвідку на постійне проживання. У Росії він отримав освіту, служив в лавах російській армії, де обзавівся друзями, з яким підтримує зв’язок через «Однокласники». Спілкується також з проживаючою в Росії матір’ю, до якої навіть їздив у 2017 році. Оскільки він має російське громадянство, Ложкін голосував на виборах президента Росії в консульстві у Львові.

Обвинувачений жалівся суду, що початок війни його шокував, оскільки його дружина – українка, а тому він не розуміє, як Росія і Україна можуть воювати. Пригадує, що після 2014 року в нього було негативне ставлення до України, оскільки заборонили російську мову, а за спілкування нею в громадських місцях йому часто робили зауваження. Також Ложкін обмовлювався про слов’ян та наголосив, що приїхав у незалежну Україну, а тут країною почали керувати американці. Степана Бандеру він вважає нацистом і злочинцем, а такі факти називає правдивою історією.

У суді допитали дружину Ложкіна, яка дізналася про обвинувачення вже під час проведення обшуку у них вдома. За її словами, він – хороший сім’янин, який нібито патріотично налаштований і не розумів, що поширює публікації, оскільки не добре обізнаний з технікою. Додала, що вони разом допомагають ЗСУ, а всі ці факти навіть готова підтвердити її галицька родина.

Чоловіку інкримінували обвинувачення: заклики до вчинення дій, з метою зміни меж території та державного кордону України за ч. 1 ст. 110 ККУ; умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ненависті, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 161 ККУ; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України ч. 3 ст. 436-2 ККУ; поширення матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України за ч. 2 ст. 436-2 КК України.

За сукупністю злочинів Ложкіна засудили до п’яти років і трьох місяців позбавлення волі без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На вирок ще можна подати апеляцію.