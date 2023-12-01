Мешканка Сокаля Марія Сибаль передала 100 тис. грн для купівлі автомобіля для ЗСУ

Матір загиблого на фронті військового Віктора Сибаля передала 100 тис. грн волонтерам на купівлю авто для українських захисників. Про це повідомила Червоноградська РДА, яка також опублікувала фото загиблого героя Віктора Сибаля та його матері Марії Сибаль.

Як вказано у повідомленні РДА, мешканка Сокаля Марія Сибаль передала 100 тис. грн місцевій волонтерціі Олені Матрипулі для купівлі автомобіля для ЗСУ. За словами волонтерки, завдяки цій пожертві вдалось придбати бус, який зараз вже на фронті.

Віктор Сибаль загинув у грудні 2022 року під час бойового зіткнення з ворогом поблизу населеного пункту Опитне Бахмутського району

Син сокальчанки Віктор Сибаль загинув у грудні 2022 року під час бойового зіткнення з ворогом поблизу населеного пункту Опитне Бахмутського району. Відомо, що Віктор Сибаль був призваний на військову службу у червні 2022 року, він служив гранатометником у 24-ій бригаді, мав звання сержанта.