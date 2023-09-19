На Прикарпатті молодята, Марина та Володимир Павлюки, на весільні гроші купили чотири FPV дрони для ЗСУ. Про подарунок пари з Верховини повідомив очільник Верховинської РДА Василь Бровчук.

Марина та Володимир Павлюки при передачі дронів

Як повідомив Бровчук 19 вересня, Марина та Володимир нещодавно одружились і за гроші, які парі подарували на весіллі, подружжя Павлюків спільно зі своїми батьками вирішили придбати дрони для українських захисників. Вартість чотирьох FPV дронів-камікадзе становить близько 100 тис. грн.

«Щиро дякую молодій сім´ї за позицію та допомогу військовим, своїм прикладом ви показуєте, що наша нація незламна і нескорена. Впевнений, що дрони FPV будуть допомагати нашим хлопцям на позиціях. Працюючи в тилових обласних центрах і районах спільно ми робимо важливу роботу. Об´єднуючи зусилля ми збираємо кошти, донатимо, волонтеримо і цим самим підтримуємо ЗСУ», – написав Василь Бровчук.