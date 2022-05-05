Відтепер переказати гроші на відновлення чи оборону України стало ще простіше

У четвер, 5 травня, розпочала роботу онлайн-платформа United24, на якій можна в один клік пожертвувати кошти на допомогу українським захисникам, мирним жителям та на відбудову країни. Про її запуск повідомив президент Володимир Зеленський.

«Запускаємо глобальну ініціативу United24. Перша її складова – онлайн-платформа для збору коштів на підтримку України. Невдовзі до неї долучаться інші проекти і програми», – написав він у Telegram.

На онлайн-платформі United24 можна зробити благодійний внесок в один клік із будь-якої країни світу. Пожертвувати гроші можна з банківської картки, банківського рахунку або криптогаманця. Гроші можна пожертвувати на:

оборону й розмінування;

медичну допомогу;

відбудову України.

Також Зеленський опублікував відео англійською мовою з українськими субтитрами, де він розповідає про ініціативу та закликає допомагати Україні.

За словами президента, Усі перераховані кошти відразу переправляються на рахунки Національного банку України, закріплені за відповідними міністерствами. Звіти про збір коштів будуть оновлюватися кожні 24 години.

Раніше гроші на допомогу Україні можна було пожертвувати, переказавши гроші банківським платежем на спеціальний рахунок НБУ.