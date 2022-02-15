Уряд Канади надасть Україні кредит на 393 млн доларів США та летальну зброю. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише Reuters.

Зазначається, що Канада надасть летальне спорядження та боєприпаси на 6,1 млн доларів США. Точних деталей не уточнялося, відомо, що йдеться про «автомати, пістолети, карабіни, 1,5 млн набоїв, снайперські гвинтівки та інше обладнання».

«Через серйозність ситуації та після розмов з нашими українськими партнерами я схвалив надання летального спорядження та боєприпасів на суму 7,8 мільйона канадських доларів … Мета цієї підтримки з боку Канади та інших наших партнерів – відмовити Росію від продовження агресії щодо України», – сказав Трюдо.

Нагадаємо, що 5 лютого Канада скерувала в Україну транспортний літак із військовою допомогою. Вона складається із засобів індивідуального захисту, засобів перевезення вантажів, засобів ведення спостереження і розвідувального обладнання.

Крім того, наприкінці січня Канада пообіцяла надати уряду України кредит до 120 млн доларів, аби підтримати економічну стійкість України.Крім того,