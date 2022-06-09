8 червня посолка Бріджит Брінк зустрілася з віце-прем’єркою-міністеркою економіки Юлією Свириденко

Пряма підтримка у розмірі 1 млрд доларів в рамках пакету допомоги Україні від США обсягом 40 млрд доларів вже прибула в Україну. Про це повідомило Посольство США в Україні.

«У рамках пакету в 40 мільярдів доларів, підписаного президентом Байденом 21 травня, пряма підтримка в розмірі 1 млрд доларів вже прибула, щоб допомогти Україні та її народу рухалися вперед. Ще 7,5 млрд доларів грантової допомоги вже на шляху, і ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше надати ще більшу економічну допомогу», – зазначено у повідомленні.

Зазначимо, що 8 червня посолка Бріджит Брінк зустрілася з віце-прем’єркою-міністеркою економіки Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою Нацбанку Кирилом Шевченком. Учасники зустрічі обговорили підтримку США економіки України в умовах жорстокої війни Росії.

Фото посольства США

Раніше посолка Україна в США Оксана Маркарова розповіла, що близько 23,75 млрд доларів передбачено на безпекову та оборонну допомогу Україні, а також на зусилля США з посилення європейської безпеки.

Нагадаємо, напередодні Світовий банк схвалив виділення Україні 1,49 млрд доларів допомоги.