Байден наприкінці квітня запросив у Конгресу виділення додаткових коштів на допомогу Україні

Американський президент Джозеф Байден підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів Україні. Про це у суботу, 21 травня, повідомила прес-служба Білого дому.

Пакет, зокрема, передбачає майже 20 млрд доларів на озброєння – на 3 млрд більше, ніж спочатку попросив Білий дім, у тому числі 6 млрд прямої безпекової допомоги та 9 млрд на поповнення складів зброї, яка надсилається Пентагоном Україні.

Байден наприкінці квітня запросив у Конгресу виділення на допомогу Україні додаткових 33 млрд доларів. Однак законодавці збільшили попередній запит президента. Тепер розмір пакета допомоги складає майже 40 млрд доларів.

Центр стратегічних комунікацій пояснює, на що підуть ці гроші:

6 млрд доларів — на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу з безпеки ЗСУ;

8,7 млрд доларів — на поповнення запасів зброї, яка була передана Україні;

3,9 млрд доларів — на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку;

зброю, військове та захисне обладнання та спорядження на $11 млрд. Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами — без додаткового узгодження з Конгресом;

13,8 млрд доларів було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу;

4,4 млрд доларів направлять на постачання продовольства Україні та іншим країнам

Як інформував ZAXID.NET, 11 травня палата представників схвалила виділення 40 млрд доларів Україні. За два дні сенатори намагалися домовитися про пришвидшене прийняття цього законопроекту, однак зусилля тимчасово заблокував сенатор-республіканець Рендом Пол.

Зрештою, у четвер, 19 травня, Сенат США схвалив надання допомоги Україні на 39,8 млрд доларів допомоги. Пакет допомоги схвалили 86 голосами за, 11 сенаторів були проти. Законопроект був відправлений до Білого дому для негайного підписання президентом США Джо Байденом, оскільки Вашингтон поспішає продовжити військову допомогу Україні.