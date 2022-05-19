У четвер, 19 травня, Сенат США схвалив надання допомоги Україні на 39,8 млрд доларів допомоги. Про це повідомляє The New York Times.

Пакет допомоги схвалили 86 голосами за, 11 сенаторів були проти. Законопроект буде відправлений до Білого дому для негайного підписання президентом США Джо Байденом, оскільки Вашингтон поспішає продовжити військову допомогу Україні.

Пакет, зокрема, передбачає майже 20 млрд доларів на озброєння – на 3 млрд більше, ніж спочатку попросив Білий дім, у тому числі 6 млрд прямої безпекової допомоги та 9 млрд на поповнення складів зброї, яка надсилається Пентагоном Україні.

Нагадаємо, що 11 травня палата представників схвалила виділення 40 млрд доларів Україні. За два дні сенатори намагалися домовитися про пришвидшене прийняття цього законопроекту, однак зусилля тимчасово заблокував сенатор-республіканець Рендом Пол.