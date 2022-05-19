Американський Сенат одноголосно затвердив кандидатуру Бріджит Брінк (Bridget Brink) на посаді посла США в Україні, повідомляє Politico. За її кандидатуру проголосували всі 100 сенаторів.

«Мати посла [в Україні] у цей критичний час, коли Сполучені Штати продовжують допомагати українському народу… це прекрасна річ, хороша річ, яка допоможе просувати мир, безпеку та свободу», – заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

США не мали посла в Україні з травня 2019 року після того, як тодішній американський лідер Дональд Трамп звільнив з цієї посади Марі Йованович. Згодом обов’язки посла США в Україні виконувала тимчасова повірена Крістіна Квін.

Президент США Джо Байден номінував Брінк на посаду посла США в Україні 25 квітня.

18 травня посольство США відновило роботу в Києві після більш як тримісячної перерви.

З травня 2019 року Бріджит Брінк працювала послом США у Словаччині.

Біографія Бріджит Брінк

Бріджит Брінк (Bridget Ann Brink) народилася у штаті Мічиган. У 1987 році закінчила школу. Здобула ступінь бакалавра політології в Кеньйон-коледжі (приватний гуманітарний коледж в Огайо) і два ступені магістра – з міжнародних відносин та політичної теорії – у Лондонській школі економіки. Вона володіє англійською , сербською, грузинською, французькою і російською мовами.

Бріджит Брінк працює у Держдепі з 1996 року. У 1997-1999 роках під час війни на Балканах вона була консульським політичним співробітником у посольстві США в Белграді (Сербія). До 2002 року працювала референтом з Кіпру, а до 2004 року – спеціальною помічницею заступника секретаря Держдепу США з політичних питань у Європі. З 2005 по 2008 рік, при президентстві Міхеїла Саакашвілі, Бріджит Брінк була політично-економічною керівницею у Тбілісі.

Після перемоги на президентських виборах Барака Обами дипломатка працювала заступницею директора у справах Південної Європи у Держдепі США, у 2009-2010 – у президентській Раді національної безпеки як директорка з Егейського моря і Південного Кавказу, де допомагала координувати зовнішню політику США й просувала їхні інтереси у відносинах із Туреччиною, Грецією, Кіпром, Грузією, Азербайджаном та Вірменією.

У 2011-му Бріджит Брінк повернулася до Грузії як заступниця голови місії посольства США у Тбілісі, з 2014 по серпень 2015 року була заступницею посла США в Узбекистані. У 2015-2018 роках працювала заступницею помічника держсекретаря в Бюро європейських та євразійських справ. У травні 2019 року Бріджит Брінк очолила посольство США у Словаччині.