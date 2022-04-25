У травні 2019 року Бріджит Брінк очолила посольство США у Словаччині

Президент США Джо Байден планує призначити послом США в Україні Бріджит Брінк, яка очолює дипломатичну місію в Словаччині. Про його намір повідомили 25 квітня на сайті Білого дому.

Посол США в Україні з’явиться вперше за майже три роки. Попереднього посла Марі Йованович, яка працювала на цій посаді з 2016 року, у травні 2019-го звільнив тодішній президент Дональд Трамп, звинувативши у нелояльності. Під час розслідування щодо імпічменту Трампа стало відомо про стеження за Йованович та тиск на неї. Відтоді місію в Києві очолювали повірені у справах України Крістіна Квін та Вільям Тейлор.

Бріджит Брінк працює у Держдепі з 1996 року. У 1997-1999 роках під час війни на Балканах вона була консульським політичним співробітником у посольстві США в Белграді (Сербія). До 2002 року працювала референтом з Кіпру, а до 2004 року – спеціальною помічницею заступника секретаря Держдепу США з політичних питань у Європі. З 2005 по 2008 рік, при президентстві Міхеїла Саакашвілі, Бріджит Брінк була політично-економічною керівницею у Тбілісі.

Після перемоги на президентських виборах Барака Обами дипломатка працювала заступницею директора у справах Південної Європи у Держдепі США, у 2009-2010 – у президентській Раді національної безпеки як директорка з Егейського моря і Південного Кавказу, де допомагала координувати зовнішню політику США й просувала їхні інтереси у відносинах із Туреччиною, Грецією, Кіпром, Грузією, Азербайджаном та Вірменією.

У 2011-му Бріджит Брінк повернулася до Грузії як заступниця голови місії посольства США у Тбілісі, з 2014 по серпень 2015 року була заступницею посла США в Узбекистані. У 2015-2018 роках працювала заступницею помічника держсекретаря в Бюро європейських та євразійських справ. У травні 2019 року Бріджит Брінк очолила посольство США у Словаччині. Про те, що її збираються призначити на посаду посла в Україні, ще на початку лютого повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.