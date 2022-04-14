До Києва повернулися дипломати посольства Чехії
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
0 0
До теми
Біля будівлі посольства підняли прапор Чехії
У Києві біля будівлі посольства підняли прапор Чехії. Дипломати Чеської Республіки повернулися до столиці.
«У Києві знову замайорів чеський прапор – повернулися чеські дипломати. Це один із багатьох кроків, якими ми підтримуємо Україну. Чехія стояла і завжди буде стояти пліч-о-пліч з Україною», – повідомили 13 квітня у відомстві.
Зазначимо, що раніше У Києві відновило роботу представництво ЄС. Також до Києва вже повернулися дипломати Естонії, Латвії, Литви, Словенії і Туреччини. А представники Польщі й Ватикану не покидали України.
Тепер ми в Instagram. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter