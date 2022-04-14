Біля будівлі посольства підняли прапор Чехії

У Києві біля будівлі посольства підняли прапор Чехії. Дипломати Чеської Республіки повернулися до столиці.

«У Києві знову замайорів чеський прапор – повернулися чеські дипломати. Це один із багатьох кроків, якими ми підтримуємо Україну. Чехія стояла і завжди буде стояти пліч-о-пліч з Україною», – повідомили 13 квітня у відомстві.

Зазначимо, що раніше У Києві відновило роботу представництво ЄС. Також до Києва вже повернулися дипломати Естонії, Латвії, Литви, Словенії і Туреччини. А представники Польщі й Ватикану не покидали України.