Литва та Латвія вирішили відновити роботу своїх посольств у Києві на тлі відведення російських військ від міста. Псол Литви Вальдемарас Сарапінас вже повернувся у Київ.

«Я щойно увійшов у двері посольства», – цитує дипломата LRT​.

Зазначається, що донедавна посольство Литви діяло у Львові, а ще раніше працювало на українсько-польському кордоні. Цього тижня МЗС Литви оголосило про рішення повернути посла до Києва, зауважує видання.

За словами посла, у Києві працюватимуть шість литовських дипломатів та ще кілька співробітників. До евакуації персоналу перед російським вторгненням у лютому в дипмісії працювало 32 людини.

Сарапінас підтвердив, що Литва була першою країною, яка повернула посольство до Києва.

Окрім того, поновило роботу й посольство Латвії, повідомив міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевичс.

This evening Latvian diplomats resumed their work in the Embassy in #Kyiv, Ambassador will join them after consultations in #Riga. I am very grateful to our diplomats who work in #Ukraine for their dedication and service #StandWithUkraine pic.twitter.com/iKAKNQ8bXX