Ректор Львівського університету БЖД Дмитро Бондар

Ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (БЖД) Дмитро Бондар подав до НАЗК декларацію за 2024 рік, вказуючи квартиру у Львові та 4,3 млн грн сімейних доходів.

Як вказано у декларації, Дмитро Бондар отримав понад мільйон гривень зарплати в університеті БЖД та 534 тис. грн пенсії. Дружина посадовця Світлана Бондар вказує, зокрема, 1,9 млн грн від підприємницької діяльності, близько 400 тис. грн від надання майна в оренду, 222 тис. грн зарплати у ДП «Територіальне медоб'єднання МВС України по Хмельницькій області». Загальні річні доходи подружжя становлять 4,3 млн грн.

Загалом сім’я декларує 34 об’єкти нерухомості. У 2024 році Дмитро Бондар став власником квартири у Львові (64,8 м2) за 4 млн грн, для покупки нерухомості ректор взяв кредит у банку. Окрім цього йому належить земельна ділянка у селі біля Старокостянтинова на Хмельниччині, а донька Анна є співвласницею квартири у Хмельницькому. Уся інша нерухомість – це земельні ділянки на Хмельниччині, які перебувають у власності дружини ректора Світлани Бондар – більшість ділянок вона набула у 2023 році.

У 2024 році Світлана Бондар стала власницею авто Škoda Superb (2017 року випуску) задекларованою вартістю 350 тис. грн. Дмитро Бондар немає власного авто.

Нагадаємо, що у 2022 році Дмитра Бондара відсторонювали від посади заступника голови ДСНС України через вручення подарунка (тубуса гранатомета), який згодом вибухнув у кабінеті глави поліції Польщі. У лютому 2023 року Кабмін звільнив Бондара з посади заступника голови ДСНС України за власним бажанням. Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, Дмитро Бондар очолив Львівський університет БЖД наприкінці січня 2024 року.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.