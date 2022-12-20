Дмитра Бондара відсторонили від посади через передачу голові поліції Польщі Ярославу Шимчику в подарунок гранатомета

Заступника глави ДСНС Дмитра Бондара відсторонили від посади через вручення подарунка, який згодом вибухнув у кабінеті глави поліції Польщі. Про це повідомив глава МВС Польщі Маріуш Камінський.

«Я отримав інформацію, що особа, відповідальна за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал Бондар, відсторонений від посади. В Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі», – написав Камінський.

Нагадаємо, 14 грудня в будівлі головного управління поліції Польщі у Варшаві стався вибух, унаслідок якого до лікарні госпіталізували очільника відомства генерала Ярослава Шимчика. Також стався обвал стелі та пошкоджені кілька кабінетів будівлі. Польські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що поліцейські необережно поводились із гранатометом, унаслідок чого той вистрілив.

У польському МЗС інцидент прокоментували наступного дня, зазначивши, що вибухнув «подарунок з України» та звернулися за роз’ясненнями до української сторони.

Головний комендант поліції Польщі Ярослав Шимчик розповів, що в Україні йому подарували два використані гранатомети, один із яких міг вибухнути через необережне поводження з ним. Перший подарунок надійшов від голови Національної поліції України Ігоря Клименка. Це був уживаний протитанковий гранатомет, з якого стріляли по російських танках. Пізніше польські поліцейські зустрілися з головою Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергієм Круком.

Після зустрічі його заступник Дмитро Бондар подарував Ярославу Шимчику ідентичний тубус гранатомета, запевнивши, що він використаний та безпечний. Після повернення в Польщу Ярослав Шимчик залишив «подарунки» з України у задній частині свого кабінету. За його словами, наступного дня після повернення він хотів перекласти подарунки і як тільки він перевернув один із гранатометів на підлогу – пролунав вибух.

Своєю чергою, військові експерти розповіли ЗМІ, що такий гранатомет не міг вистрілити сам, якщо тільки він не був пошкоджений. Також можливо, що глава поліції міг натиснути на якусь частину пускової трубки, яка не була ретельно перевірена.