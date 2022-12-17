Після вибуху в кабінеті очільника польської поліції Ярослава Шимчика госпіталізували

Головний комендант поліції Польщі Ярослав Шимчик уперше розповів деталі вибуху у будівлі відомства у Варшаві. Його госпіталізували до лікарні після того, як вибухнув нібито подарунок, який Ярослав Шимчик отримав під час робочого візиту в Україну. Польські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що в Україні Шимчику подарували два використані гранатомети, один із яких міг вибухнути через необережне поводження з ним.

Як повідомляє RMF 24, нещодавно Ярослав Шимчик відвідував Україну з офіційним візитом, під час якого генерал отримав у подарунок два протитанкові гранатомети (ймовірно, RGW-90), які, за словами української сторони, були використані.

«Перший подарунок надійшов від голови Національної поліції України Ігоря Клименка. Це був уживаний протитанковий гранатомет, з якого стріляли по російських танках. Він виглядав як довга труба, закрита з двох боків пінополістиролом. Його перетворили на динамік. Клименко, як розповів один із членів делегації, навіть увімкнув музику, щоб продемонструвати його роботу. Українці запевнили, що всередині не було вибухових матеріалів», – повідомляє видання з посиланням на джерела в поліції. .

Пізніше польські поліцейські зустрілися з головою Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергієм Круком. Після зустрічі його заступник Дмитро Бондар подарував Ярославу Шимчику ідентичний тубус гранатомета, запевнивши, що він використаний та безпечний.

«Вони також сказали, що його можна перевозити якихось документів і що він коштує як брухт», – додає RMF.

Після повернення в Польщу Ярослав Шимчик залишив «подарунки» з України у задній частині свого кабінету. За його словами, наступного дня після повернення він хотів перекласти подарунки і як тільки він перевернув один із гранатометів на підлогу – пролунав вибух.

«Вибух був потужним – сила удару пробила підлогу та пошкодила стелю з іншого боку», – розповів глава поліції Польщі.

Своєю чергою, військові експерти розповіли ЗМІ, що такий гранатомет не міг вистрілити сам, якщо тільки він не був пошкоджений. Також можливо, що глава поліції міг натиснути на якусь частину пускової трубки, яка не була ретельно перевірена.

Нагадаємо, 14 грудня в будівлі головного управління поліції Польщі у Варшаві стався вибух, унаслідок якого до лікарні госпіталізували очільника відомства генерала Ярослава Шимчика. Також стався обвал стелі та пошкоджені кілька кабінетів будівлі. Польські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що поліцейські необережно поводились із гранатометом, унаслідок чого той вистрілив.

У польському МЗС інцидент прокоментували наступного дня, зазначивши, що вибухнув «подарунок з України» та звернулися за роз’ясненнями до української сторони. У МЗС України та посольстві України в Польщі цей інцидент наразі не прокоментували.