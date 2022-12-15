Польський Сейм прийняв ухвалу про визнання Росії державою-спонсором тероризму. В неї включили згадку про Смоленську катастрофу 2010 року, яку запропонувала правляча партія «Право і Справедливість».

Як пише PAP, за ухвалу проголосував 231 депутат, водночас 226 депутатів, включно з опозицією, участі в голосуванні не брали.

Як зазначається в ухваленому документі, російська агресія проти України є грубим порушенням заборони Статуту ООН на застосування сили, а також порушенням суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України.

«Російська Федерація має бути ізольована на міжнародній арені», – наголошується в ухвалі польського парламенту.

У документі вказано, що Росія несе пряму відповідальність за збиття літака Малайзійських авіаліній (рейс MH17) у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів і членів екіпажу, а також за катастрофу літака ВПС Польщі (рейс 101) у Смоленську в квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб, що перебували на борту, зокрема президент Польщі Лех Качинський, польські урядовці, вищі польські військові командири та військові командири країн-членів НАТО, а також депутати польського парламенту.

«Російські військові здійснюють напади по всій захопленій території, в результаті яких загинули тисячі людей, в тому числі багато дітей. Російська Федерація та підпорядковані їй структури і збройні формування здійснюють акти терору проти цивільної інфраструктури, страти без суду і слідства та викрадення людей, сексуальне насильство і тортури, виривання дітей з родин з метою їхньої русифікації, масові депортації населення, примусовий призов громадян України до російських збройних сил та грабунок майна. Росія неодноразово порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими», – констатували депутати польського Сейму.

Уперше цю ухвалу винесли на голосування 2 грудня. Але вже під час розгляду в залі депутат ПіС Антоній Мацеревич вніс до неї поправку з положенням щодо прямої відповідальності Росії за збиття малайзійського літака у 2014 році та за катастрофу літака з польським президентом Лехом Качинським у Смоленську в 2010 році. Опозиція відмовилася голосувати за документ з поправкою Мацеревича, пославшись на незгоду зі зміною тексту, й спікерка Сейму визнала голосування таким, що не відбулося.

Схожі резолюції вже ухвалили парламенти низки європейських країн, зокрема – країн Балтії, а також Європарламент. Водночас у Європі наразі не передбачено жодних санкцій для держав-спонсорів тероризму – їх лише планують розробити.