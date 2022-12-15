Унаслідок вибуху в будівлі поліції пошкодженні кілька кабінетів

У будівлі головного управління поліції Польщі у Варшаві стався вибух, унаслідок якого до лікарні госпіталізували очільника відомства генерала Ярослава Шимчика, а також стався обвал стелі та пошкоджені кілька кабінетів будівлі. У поліції заявили, що вибух стався начебто через подарунок, який Ярослав Шимчик отримав під час робочого візиту в Україну.

Як повідомляє RMF, інцидент трапився ще 14 грудня, однак керівництво поліції та МЗС Польщі прокоментували його у четвер, 15 грудня. У будівлі головного управління поліції в Польщі на вул. Пулавській у Варшаві вибухнув подарунок, який генерал Ярослав Шимчик отримав під час візиту в Україну. Внаслідок вибуху обвалилася стеля в одній з кімнат на першому поверсі, а також пошкоджені приміщення на другому поверсі, де розташований кабінет генерала.

Очільник польської поліції отримав незначні травми, його госпіталізували у лікарню. Також незначні поранення отримав ще один співробітник поліції, який відмовився від госпіталізації.

Зазначається, що нещодавно генерал Ярослав Шимчик відвідав Україну, де зустрівся з керівництвом місцевої поліції та екстрених служб. За неофіційною інформацією, це був гранатомет.

«Подарунок був зроблений від одного з керівників українських служб», – повідомили у МЗС.

Польська сторона звернулася до української з проханням надати відповідні пояснення. Зазначимо, що міністерство випустило комюніке через понад 30 годин після інциденту. У МЗС України цей інцидент наразі не прокоментували.

За даними Gazeta Wyborcza, причиною вибуху в Головному управлінні поліції Польщі напередодні став подарований в Україні гранатомет, яким «бавилися» поліцейські.

«За неофіційними даними, причиною вибуху став постріл з гранатомета, який зберігався у "засекреченому приміщенні". Причина інциденту не встановлена, але за словами однієї особи, яка має доступ до місця події, з гранатометом гралися співробітники поліції, які перебували в кімнаті», – повідомляє польська газета.