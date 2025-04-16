Народний депутат від «Слуги народу» Євген Петруняк

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело повну перевірку декларації львівського нардепа Євгена Петруняка та виявило недостовірні відомості на 3,6 млн грн. Нардеп не задекларував 100 тис. доларів – частину суми за продаж будинку під Львовом.

Як вказано у довідці НАЗК, фахівці провели перевірку декларації Євгена Петруняка за 2023 рік та встановили певні порушення. Зокрема, депутат Верховної Ради невірно вказав площу квартири у Іспанії, власницею якої його дружина стала у 2022 році. Правильна площа 185 м2, а нардеп вказав 130,8 м2.

Нардеп також не вказав 100 тис. доларів (3,6 млн грн на курсом НБУ на той час), які він отримав від Данилевича Д. О., як частину суми за продаж житлового будинку у Зубрі під Львовом. Згідно з деклараціями Євгена Петруняка, він вказує один будинок (481,9 м2) та дві ділянки у Зубрі. У довідці НАЗК зазначено, що будинок нардеп продає за мільйон доларів. У 2022 році клієнт дав 100 тис. доларів авансу, у 2023 – ще 100 тис. доларів, а усю суму має сплатити до 2027 року.

У НАЗК також виникли питання до задекларованих грошових активів дружини нардепа – понад мільйон польських злотих, які є попередньою оплатою польським будівельним компаніям. Нардеп пояснив, що вказав цю суму зі слів дружини, а документи про джерела походження грошей за кордоном. Фахівцям не вдалось підтвердити цю інформацію, як і перевірити джерела походження ще понад 30 тис. доларів заощаджень дружини, які вона зберігає у польських банках.

За результатом перевірки НАЗК виявило у декларації Євгена Петруняка недостовірних відомостей на 3,6 млн грн, що є ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 ККУ. Наразі висновок скеровано до Офісу Генерального прокурора України.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що у 2024 році Євген Петруняк із дружиною витратили 3 млн грн на нові авто. Ірина Петруняк приховала свій дохід від «зайняття незалежною професійною діяльністю». Загальний задекларований дохід подружжя становить 5,4 млн грн.

Євген Петруняк є нардепом від «Слуги народу». Він близько 20 років працював в адвокатурі. Закінчив юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, був директором юридичної компанії «Лекс-К». У 2010 році Євген Петруняк безуспішно балотувався у мажоритарному окрузі до Львівської міськради від Української соціал-демократичної партії. У IV скликанні ВР був помічником народного депутата Олександра Гудими.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.