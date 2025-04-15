Андрій Кавецький очолює ГУ Держгеокадастру Львівщини з перервами з 2015 року

Начальник головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрій Кавецький подав до НАЗК декларацію за 2024 рік, вказуючи мільйонні доходи дружини та нову нерухомість під Львовом.

Як вказано у декларації, у 2024 році Андрій Кавецький отримав 563 тис. грн зарплати у Держгеокадастрі Львівщини та 63 тис. грн страхових виплат. Дружина посадовця Катерина Кавецька вказує 5,6 млн грн від підприємницької діяльності, 21 тис. грн соцвиплат. Загальні доходи подружжя становлять 6,3 млн грн.

У 2024 році Катерина Кавецька стала співвласницею земельної ділянки та житлового будинку (218,7 м2) у Солонці під Львовом. Цю нерухомість дружина посадовця не купувала, а отримала у подарунок від Ольги Мороз, яка також є співвласницею цього майна. Андрій Кавецький із сім’єю може користуватись львівською квартирою Андрія Мороза (52 м2), а також квартирою у селищі на Рівненщині. Власної нерухомості посадовець немає.

Власного авто начальник Держгеокадастру Львівщини немає, але із 2023 року користується Lexus LS 460 (2007 року випуску) Дениса Наконечного. Заощадження (грошові активи) подружжя зберігає переважно у валюті та готівкою: 95 тис. доларів, 36 тис. євро, 580 тис. грн.

Як писав ZAXID.NET, Андрій Кавецький проживає разом із дружиною Катериною та сином. Посадовець із 2015 року з перевами очолює Держгеокадастр Львівщини. Протягом восьми років (2015-2022 роки) Андрій Кавецький жодного разу не вказав у деклараціях нерухомість (власну, орендовану, право користування). 41-річного посадовця підозрювали в оборудках із земельними ділянками, але у 2024 році суд виніс два виправдувальні вироки.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.