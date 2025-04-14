Директор львівського комунального АТП-1 Сергій Климчук

Директор львівського комунального АТП-1 Сергій Климчук подав до НАЗК декларацію за 2024 рік, вказуючи майже 1,5 млн грн зарплати у автотранспортному підприємстві та нове авто дружини.

Як вказано у декларації, у 2024 році Сергій Климчук отримав майже 1,5 млн грн зарплати у АТП-1, також 19 тис. грн АТП заплатило директору за оренду його майна, ще 147 тис. грн процентів він отримав від банків. Варто зазначити, що у 2023 році зарплата Климчука у АТП-1 була меншою на понад 400 тис. грн. Дружина посадовця Христина вказує 35 тис. грн пенсії.

У 2024 році подружжя не купувало нової нерухомості. У них є дві квартири у Львові (76 м2 та 74,3 м2 – друга ще на етапі будівництва), а також земельна ділянка у Львівському районі.

У березні 2022 року Сергій Климчук став власником авто Mercedes-Benz GLC (2017 року випуску), задекларованою вартістю 670 тис. грн. Його дружина має автомобіль Peugeot 3008 (2017 року випуску) – дату набуття права власності на це авто та вартість у декларації не зазначено, але у 2023 році посадовець його не декларував.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.