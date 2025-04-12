Євген Петруняк близько 20 років працював в адвокатурі, був директором юридичної компанії «Лекс-К»

Народний депутат від «Слуги народу» Євген Петруняк подав до НАЗК декларацію про доходи за 2024 рік. Нардеп із дружиною оновили свої авто, витративши понад 3 млн грн на купівлю двох Audi.

Як вказано у декларації, у 2024 році львівський нардеп Євген Петруняк отримав 732 тис. грн зарплати у Верховній Раді, 162 тис. грн страхових виплат та 2,2 млн грн від продажу авто. Його дружина Ірина Петруняк приховала свій дохід від «зайняття незалежною професійною діяльністю» та вказала 2,3 млн грн цесії від Олександра Федечка. Загальний задекларований дохід подружжя становить 5,4 млн грн.

У 2024 році Євген Петруняк придбав нове авто – Audi S7 (2023 року випуску) за 1,4 млн грн, дружина нардепа стала власницею Audi E-Tron (2022 року випуску) за 1,6 млн грн.

Загалом Петруняк декларує 36 об’єктів нерухомості. Він є власником земельних ділянок та житлового будинку в Зубрі (481,9 м2), нежитлового приміщення та паркомісця у Львові, а також співвласником низки об’єктів нерухомості у селі Дубровиця (мисливсько-рибальське господарство). Ірина Петруняк має у власності три квартири у Львові (32 м2, 93 м2, 206,7 м2), паркомісця та нежитлові приміщення. Із 2022 року дружина нардепа є власницею квартири в Іспанії (130,8 м2).

Євген Петруняк близько 20 років працював в адвокатурі. Закінчив юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, був директором юридичної компанії «Лекс-К». У 2010 році Євген Петруняк безуспішно балотувався у мажоритарному окрузі до Львівської міськради від Української соціал-демократичної партії. У IV скликанні ВР був помічником народного депутата Олександра Гудими.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.