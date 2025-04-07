Науковиця Наталія Шаховська стала першою жінкою, яка очолить Львівську політехніку

Нова ректорка Львівської політехніки, науковиця Наталія Шаховська оприлюднила на сайті НАЗК декларацію за 2024 рік, вказуючи 6,6 млн грн річних доходів.

Як вказано у декларації, у 2024 році Наталія Шаховська отримала 2,2 млн грн зарплати у Львівській політехніці, також вона вказує 2,1 млн грн стипендії від Британської академії, 1,1 млн грн зарплати у Краківському сільськогосподарському університеті та ще понад 700 тис. грн гонорарів від університетів Швеції, Німеччини та Польщі. Загалом річний дохід Шаховської становив 6,6 млн грн. Чоловік ректорки Роман Шаховський декларує 71 тис. грн зарплати у ПП «Еко-ст» та 52 тис. грн зарплати у Львівській політехніці.

46-річна Наталія Шаховська має квартиру у Львові (73,4 м2), ділянку та житловий будинок (136 м2) у селищі Івано-Франкове на Львівщині. Під час повномасштабної війни науковиця не купувала нової нерухомості чи іншого майна. Єдине авто подружжя – це Volkswagen Passat (2018 року випуску), яким із 2021 року володіє Роман Шаховський.

Після перемоги у другому турі виборів ректора Львівської політехніки Наталія Шаховська озвучила основні пріоритети роботи та заявила, що планує перебувати на посаді ректорки лише один термін. Про своє бачення розвитку Львівської політехніки Наталія Шаховська розповідала у своєму блозі та інтерв’ю для ZAXID.NET.

Наталія Шаховська є докторкою технічних наук та засновницею кафедри систем штучного інтелекту й директоркою Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій. У 2015 році науковиця балотувалася у міську раду від «Самопомочі», але не стала депутаткою.