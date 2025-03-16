Друзі, вітаю! Мене звати Андрій Дрозда, і сьогоднішня наша розмова присвячена українській освіті та науці. В одному із найбільших національних університетів України – «Львівській політехніці» – відбуваються вибори ректора. І це шанс для університету рухатися далі, отримати нове дихання.

Сьогодні ми будемо говорити про результати першого туру виборів і про те, з чим ми рухаємося далі до наступного тижня, коли відбудеться вирішальне голосування. Наша гостя сьогодні Наталія Шаховська – українська науковиця, доктор технічних наук, професор і кандидатка на посаду ректора «Львівської політехніки». Пані Наталіє, я вас вітаю.

Добрий день.

У першому турі буквально кілька днів тому в середу, 12 березня, ваш результат виявився першим – це найбільша кількість голосів, з чим, напевно, потрібно вас привітати. Хоча зрозуміло, що процес голосування ще буде тривати в другому турі і треба ще багато всього зробити, аби отримати остаточну перемогу.

Отже, ви набрали в першому турі 1119 голосів. Кандидат, який вийшов із вами у другий тур, Назар Подольчак, набрав 762 голоси. Доволі суттєва різниця. І я хотів би запитати, як ви сприймаєте цей результат, що це для вас.

Дякую. Напевно, різниця пов’язана з тим, що «Політехніка» – це все-таки інженерний університет, інженери. Й інженери за замовчуванням більше підтримують інженерів. Для мене загалом це дуже позитивний результат, і я вдячна політехнікам, що вони підтримали мене.

Впродовж цієї кампанії вдалося поспілкуватися і з інститутами, і з кафедрами, структурними підрозділами. Я для себе багато чого взнала, відкрила «Політехніку» по-новому: хоч я працюю тут вже більш ніж 20 років. Але одначе по-новому її побачити, поспілкуватися з різними людьми (тому що сила «Політехніки» в тому, що вона різна) – це сильна мотивація рухатися далі.

Отже, я бачу, явка була доволі висока. Тут варто сказати кілька слів про те, хто голосує. Взагалі «Політехніка» – дуже великий організм: це 34 000 студентів, понад 3000 співробітників, науковців, викладачів – це як місто фактично, це така величезна потуга і сила! 86% була явка тих, хто може голосувати, – це трудовий колектив і 15% студентів. І люди дуже уважно й відповідально поставилися до цих виборів – прийшли, проголосували. Знову ж таки, я так розумію, у самому університеті усвідомлюють, що це така можливість дійсно зараз щось змінити, додати нового дихання, енергії. Саме з цим пов’язана така висока явка?

Так. Передусім хочу подякувати кандидатам за те, що дійсно вся оця кампанія була демократична і гарно організована – в тому числі і виборчому комітету, й оргкомітету. І під час спілкування з кандидатами в нас були офіційні зустрічі з представниками інститутів, кафедр, структурних підрозділів, а також були персональні зустрічі. І працівники, і студенти відчули свій вплив на майбутнє «Політехніки». Напевно, це також той фактор, який спричинив достатньо велику явку.

Ще що мені дуже сподобалось – це активність людей. Це ставлення різних запитань, в тому числі і не надто приємних, але прямих. І мені здається, це власне такий демократичний процес, який дає змогу усім політехнікам впливати на своє майбутнє. А найголовніше – відчувати те, що справді цей вплив кожного з нас є вагомий на наше майбутнє, на нашу Alma mater.

От які ці питання неприємні? Які питання зараз найскладніші? Що болить студентам, викладачам – тим, хто має пряме відношення до «Львівської політехніки»?

Питання, яке болить усім, – це, звичайно, матеріальне забезпечення. Тому що вся освіта України перебуває в такому стані, що ми фактично дотуємося з-за кордону. Тому матеріальне становище і викладачів, і студентів, стан гуртожитків – це є те, що болить кожного з нас. Відповідно, щодо цих питань були різні зауваження.

Ще одна річ: ви сказали, що «Політехніка» є великим університетом. Відповідно, ця величина і спричинює певну забюрократизованість процесів. На це також звертали неодноразово увагу, що доцільно в першу чергу зрозуміти, які документи є в нас у «Львівській політехніці», і перевести їх в цифровий формат, що значно спростить роботу як викладачам, так і студентам.

От по цих двох питаннях хотілося б трошки детальніше пройтися, зупинитися на них. Я ознайомився з вашою програмою, опублікованою в соцмережах, – там є сім пунктів із тезами. Звичайно, що фінансування освіти і науки – це зараз дуже болюче питання взагалі для всієї країни, для всіх українців. Є виклики, пов’язані з війною, з нашим економічним станом і так далі. Отже, як ви плануєте ці проблеми і виклики вирішувати, відповідати на них у разі обрання на посаду ректора?

Дякую. В першу чергу, це тісніша співпраця з Міністерством освіти, тому що станом на зараз «Львівська політехніка» є найбільшим університетом України. Відповідно, це також спричинює нашу вагу для екосистеми освіти України загалом.

Далі – наші випускники. Я вважаю, що це є рушій «Політехніки». І випускники повинні бути свідомими того, що вони впливають на неї, в тому числі підтримуючи «Політехніку» матеріально. Один із таких механізмів, який би був цікавий і студентам, і викладачам, – це можуть бути іменні стипендії від випускників, від компаній. Це також додатковий зв’язок між ось цією політехнічною сім’єю – викладачами, студентами, випускниками, а також додатковий стимул для викладачів і для студентів краще виконувати свої функції.

Також наступний важливий момент – це робота з бізнесом. Бізнес є замовником наших послуг, нашого продукту, наших студентів. Краще розуміння потреб бізнесу та підлаштовування наших освітніх програм під його потреби також дадуть нам змогу залучити кошти.

Ну й останнє, напевно, за порядком, але не за важливістю – це гранти. Гроші на гранти справді існують, вони є в Євросоюзі, вони є за кордоном. І, відповідно, допомога викладачам у пошуку грантових можливостей, написання грантових заявок і залучення власне коштів із тих грантів на підтримку інфраструктури та безпосередньо на покращення матеріального стану викладачів – це ще один фактор, який дає змогу покращити нашу теперішню ситуацію.

Доволі комплексна відповідь. Звичайно, про фінансування можна окремо ще годину говорити, але в нас так багато часу немає, тому перейдемо до питання документообігу, бюрократизації процесів або спроби зняти цю бюрократизацію, розблокувати її. Ви є засновницею й очільницею кафедри систем штучного інтелекту. Взагалі «Політехніка» відома як вищий навчальний заклад, інноваційний університет, який постійно втілює нові ідеї – багато програмістів, авторів ідей і проєктів, компаній цілих, яких засновники вийшли з середовища «Політехніки».

Так.

Як ви плануєте дійсно переводити на цифру, на діджиталізовані процеси і системи такий величезний університет? Чи маєте ви тут бачення, модель, підходи, можливо, якісь втілені? Ну і, як-то кажуть, сам Бог велів «Політехніці» бути флагманом в Україні, показувати приклад у цьому напрямі.

Дякую. Справді, це питання комплексне. Станом на зараз маємо багато вже розроблених інформаційних систем, які використовуються для різних цілей і забезпечують функціонування різних підрозділів «Львівської політехніки». Моїм завданням буде систематизувати оці всі системи, забезпечити єдину точку входу і полегшити проходження тих усіх документів. Ну і плюс до того – це є цифровий підпис. Станом на зараз хоч ми маємо системи, але паперові документи також потрібні. Тому, власне, забезпечення цифрового підпису – це ще один такий процес, який дасть змогу спростити документообіг.

Ну і оскільки, як ви вже сказали, я є засновницею кафедри систем штучного інтелекту, то застосування генеративних мовних моделей для спрощення ланцюжків документів також нормально. Наприклад, із вересня 2025 року університети Естонії офіційно використовують ChatGPT Edu у своєму навчальному процесі. Я думаю, «Львівська політехніка» як флагман у цьому напрямі також повинна розвиватися таким самим шляхом.

Ну от якраз ще окреме питання тоді про штучний інтелект, якщо ми вже заговорили і ви – дійсно фахівчиня в цьому напрямку. Тут хочеться запитати про загрози і переваги того ж таки ChatGPT та інших інструментів ШІ у сучасному освітньому процесі. Бо я як випускник гуманітарної галузі розумію, що ті ж філологи, журналісти… Зараз втрачається довіра до будь-яких письмових завдань: чи це студент написав, чи це замість нього зробив штучний інтелект, написана програма. Ваше бачення того, які можливості, переваги відкриває штучний інтелект, зокрема в різноманітних навчальних програмах, процесах «Львівської політехніки» і сучасної освіти? І з якими загрозами, можливо, потрібно боротися?

Дякую. Штучний інтелект передусім дає змогу систематизувати знання. Яка відмінність теперішніх студентів і учнів у школах? Кількість інформації настільки велика, що самостійно пропрацювати все, систематизувати в себе в голові, виокремити найважливіші речі, мені здається, надзвичайно складно. І робота щодо етичного використання штучного інтелекту, на мою думку, повинна починатися ще зі шкіл. Тому що справді ви маєте рацію: просте копіювання тексту, згенерованого генеративною моделлю, і видавання це за свій результат – без сумніву, це не етично. І, на жаль, станом на зараз аж не так легко виявити справді, що це не є самостійна робота студента чи учня.

Але показувати, як саме використовувати штучний інтелект, яким чином (можна, наприклад, аналізувати кілька книжок і виокремити, а що саме в тих книжках є найважливіше для нас) – це те, що допоможе і учням, і студентам вчитися. Ну і, без сумніву, справді штучний інтелект допомагає в різних інших процесах. Наприклад, для генерування коду: якщо ми говоримо про якісь простенькі задачі – те, що кодер має готувати протягом кількох годин, штучний інтелект може приготувати швидше. Але, знову ж таки, питання правильного розуміння того, що видається: тому що одним із недоліків наявних моделей є те, що існують так звані «галюцинації» – тобто видаються результати, які не зовсім відповідають істині (наприклад, можуть генеруватися книжки, яких в природі не існує). І про це також потрібно розуміти і правильно застосовувати – тобто мати ще, крім того, критичне мислення.

Дуже цікаво. І справді, настільки швидко змінюється світ, взагалі інформація навколо нас, що точна освіта і наука мають набагато швидше реагувати, аби не було відставання і критичного розриву. Ну, бо я в свої студентські роки це відчував і переживав, що те, що в межах аудиторії, дуже відрізняється від світу назовні, а студент і випускник має бути до цього готовий.

І от якраз про це середовище, про те, що нас оточує, що університет оточує, хочеться запитати. У вашій програмі є зокрема ідея зеленого кампусу і впровадження сучасних екологічних, енергетичних практик, відповідальне ставлення до довкілля. Чому цей пункт там, у цій програмі, що він означає і, власне, як у цьому напрямку будете працювати?

Дякую. Тут справді є кілька векторів. Перше – чому взагалі піднімається це питання. «Львівська політехніка» оплачує великі суми за «комуналку». І тому певна незалежність в енергоресурсах – це те, що «Політехніці» потрібно.

Далі – це зміни самого суспільства. Наші діти, наші студенти розуміють, які загрози екології можуть бути від неправильних вчинків. І власне оце розуміння потрібно розвивати також у «Львівській політехніці». Власне метою зеленого кампусу є певне узалежнення від енергоресурсів – це і відповідальне ставлення до нашого оточуючого середовища, і залучення студентів до цього.

Я не можу не запитати про виклики і зміни, які прийшли з повномасштабною війною – думаю, що і студенти вас про це питають, і журналісти часто. Ми спостерігаємо відтік молоді з України. Знаю багато випадків, коли діти закінчують школу, і батьки вже думають, куди їх за кордон відправити вчитися, бо тут немає певності, що буде за три роки, п’ять років і так далі. Як «Львівська політехніка» і ви зокрема на посаді ректора в разі перемоги на виборах будете працювати з цією проблемою?

То насправді ще комплексніша проблема – не тільки війна, а й перехід системи середньої школи на «Нову українську школу». Це передбачає, що в один рік ми не будемо мати вступників зі шкіл – зміниться 11-річка на 12-річку. Власне з цієї метою я пропоную впровадити дистанційну форму підготовки у «Львівській політехніці». Це дасть змогу, по-перше, розвантажити викладача. Тому що в нас насправді є студенти, які за кордоном, і ми намагаємося якось з ними вибудувати комунікацію – але це додаткове навантаження на викладача інколи не в робочий час спілкування з такими студентами. І власне наявність окремих освітніх програм по дистанційній формі підготовки дасть змогу нам побудувати зв’язок зі студентами, які перебувають за кордоном, і не втрачати цю молодь для України. Без сумніву, ніхто не дасть гарантії, що ці молоді люди повернуться в Україну – але принаймні маючи з ними контакт, ми можемо сподіватися і впливати на це.

Дуже цікаво. Може, кілька слів з того, що можна озвучувати публічно про проєкти, ідеї – може, втілені проєкти якраз студентів, випускників, науковців «Львівської політехніки», які допомагають обороноздатності нашої країни? Я не кажу, звичайно, про якісь таємні речі, секретні проєкти – а про те, що вдається реалізовувати і про що можна публічно сказати.

Дякую. Студенти від початку повномасштабного вторгнення виявилися надзвичайно активними. І прості DDoS-атаки – вони виконувалися і виконуються завжди. Окрім цього, є певні проєкти, пов’язані з обробкою інформації, збиранням потрібної чи відкиданням непотрібної інформації. Також є певні наробки по дронах – це робиться, до цього студенти залучаються, залучаються викладачі. Але, без сумніву, всі проєкти ми не афішуємо з огляду на безпековість.

Історичний момент може відбутися наступного тижня: це, власне, обрання першої жінки – ректора «Львівської політехніки» в історії взагалі. Чи для вас це важливо? Якщо ви станете ректоркою – це буде справді історична подія в багаторічній, сторічній історії університету. Чи ви відчуваєте додаткову відповідальність як жінка-лідер в науці, як людина, яка вже втілила багато чого, створила і в межах університету? І як, на вашу думку, можна зараз більше підтримувати жінок в науці?

Дякую. Як на мене, гендерність у цьому випадку якраз і не є найважливішим аспектом, на відміну від професіоналізму і вміння брати на себе відповідальність за те рішення, яке було прийнято.

Щодо гендерності. Якщо порівнювати, наприклад, кількість студенток, які навчаються за технічними спеціальностями, – то вона щороку збільшується. Як на мене, це питання само собою вже більш-менш вирішується. Але, без сумніву, додаткова підтримка і мотивація жінок для того, щоб вони не боялися, в тому числі, пов’язувати себе з наукою, з технічними спеціальностями, є дуже важливою. Для цього існує багато конкурсів, наприклад – конкурс L'Oréal (це є загальноукраїнський конкурс, присвячений жінкам у науці). Відбираються, відповідно, представниці з різних спеціальностей, з різних університетів, підтримуються ці науковиці – і таким чином додатково залучаються жінки до того, щоб займатися наукою власне в технічних спеціальностях.

Перед другим туром, перед вирішальним голосуванням маєте можливість звернутися до тих, хто прийде голосувати, наголосити на тому, що важливо зараз для університету перед цими виборами. Тобто маєте можливість звернутися прямо до тих, хто буде цей вирішальний вибір робити у «Львівській політехніці».

Дякую. Шановні політехніки, вже 19 березня відбудеться останній, завершальний тур виборів до «Львівської політехніки». Передусім хочу подякувати всім за надзвичайно високу явку в першому турі й закликаю повторити, як мінімум, таку саму явку в другому турі.

Ми з вами разом творимо майбутнє «Політехніки» і разом впливаємо на нашу Alma mater. Тому кожен голос є важливий, кожен з нас почутий, і моїм завданням буде налагодити і продовжувати діалог, який у нас був впродовж цієї передвиборчої кампанії для того, щоб ми розуміли проблеми, спільно розв’язували їх і працювали на майбутнє «Львівської політехніки».

Ми всі разом – політехнічна сім’я: це і студенти, і працівники, і випускники. І кожен з нас є важливий і відповідальний за долю «Політехніки». Усього всім найкращого і побачимося 19 березня!

Пані Наталіє, дякую вам велике – і бажаю успіхів!