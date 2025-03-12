Наталія Шаховська та Назар Подольчак, які змагатимуться за посаду ректора

У середу, 12 березня, у Львівській політехніці відбувся перший тур виробів на посаду ректора. Директорка «Інституту стратегії культури» ЛМР Юлія Хомчин повідомила, що до другого туру потрапили Наталія Шаховська та Назар Подольчак, які отримали найбільше голосів.

За інформацією Leopolis.news, за Наталію Шаховську проголосували 1119 виборців (27,2%), а Назар Подольчак отримав 762 голоси. На два голоси менше отримав Зіновій Бліхарський, якого підтримали 760 виборців. Юрій Рашкевич отримав 654 голоси, Олександр Березко – 145, Дмитро Семак – 49. Не проголосували за жодного кандидата 45 людей. Загалом участь у виборах взяли 3534 людини, явка становила 86%.

Зазначимо, що 46-річна Наталія Шаховська є докторкою технічних наук, засновницею кафедри систем штучного інтелекту та директоркою Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Крім цього, вона працює гостьовою професоркою у польських вишах. Разом з Назаром Подольчаком вона заснувала ГО Tech Start Up School. У розмові із ZAXID.NET Наталія Шаховська поділилася власним баченням розвитку Львівської політехніки та першими кроками у випадку її обрання ректоркою ЗВО.

Додамо, що 47-річний Назар Подольчак є доктором економічних наук, професором, завідувачем кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування, яку він і створив. Крім цього, він очолює Tech StartUp School та Науковий парк Львівської політехніки SID CITY. Подольчак стажувався у Великій Британії, США, Польщі.

Про намір змагатися за посаду Подольчак повідомив у Facebook, зазначивши, що бачить майбутнє університету «як інноваційний, відкритий і конкурентоспроможний заклад, де кожен студент, викладач і науковець має всі можливості для розвитку. З командою однодумців ми розробили та прагнемо реалізувати Програму, яка відкрита для діалогу».

Додамо, що з 2007 року ректором Львівської політехніки є 79-річний Юрій Бобало. За законом, він більше не може обіймати посаду.